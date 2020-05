CISTERNA SI SCHIANTA COL GUARD-RAIL, MIGLIAIA DI LITRI DI LATTE SULL'AUTOSTRADA

Stamattina, intorno alle 7:40, i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sull'Autostrada A14, carreggiata Nord, al Km. 313, nei pressi della galleria Colle Marzio nel comune di Martinsicimuro. Nell'incidente è rimasto coinvolto un camion cisterna per il trasporto del latte. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di una deviazione del traffico, dovuta ai lavori in corso sulla galleria in direzione nord. Il mezzo pesante, nel fare il cambio di carreggiata, ha centrato la barriera jersey ribaltandosi su un fianco e perdendo il carico con il latte che si è sversato sull'asfalto. L'autista è uscito illeso dall'incidente, riportando solo leggere escoriazioni ad una mano. La carreggiata nord dell'A14 è rimasta chiusa al traffico solo inizialmente, fino a quando non è stato rimosso il cantiere all'interno della galleria e ripristinate le ordinarie condizioni di viabilità. Per la rimozione e il recupero del mezzo pesante sono stati impiegati anche un'autogrù e un carro attrezzi dell'ACI. Sul posto hanno operato pattuglie della Polizia Stradale ed Autostradale per la regolazione del traffico e gli adempimenti di propria competenza, oltre a personale dell'autostrada per il ripristino della viabilità.