MOTO CONTRO AUTO SULLA TERAMO MARE, MUORE TRENTENNE

Stasera, poco dopo le 22:00, una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sul Raccordo Autostradale dell'A24 (Teramo/Mare), al Km 2+200, nei pressi del Centro Commerciale Gran Sasso, a seguito di un grave incidente stradale. Una moto di grossa cilindrata, con il solo conducente a bordo, si è scontrata frontalmente con Mercedes condotta da un uomo dell'apparente età di circa trent'anni che percorreva la carreggiata in direzione Mare. A seguito del violentissimo impatto il conducente è deceduto sul colpo. L'uomo alla guida della Mercedes ha riportato ferite all'apparenza leggere che sono state trattate sul posto dal personale sanitario del 118 ed è stato successivamente trasportato in ambulanza presso l'ospedale di Teramo per essere sottoposti agli accertamenti del caso. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati, in attesa di procedere alle difficili operazioni di recupero del corpo della persona deceduta. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e i Carabinieri per effettuare i rilievi dell'incidente e regolare il traffico veicolare. La carreggiata in direzione Mare è tuttora chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di intervento e i rilievi dell'incidente. Al momento si è formata una fila di veicoli fermi in direzione Mare in attesa del ripristino della viabilità ordinaria.