LO ACCOLTELLA PERCHE' NON TROVANO L'ACCORDO SUL PAGAMENTO DELL'AFFITTO

Una lite tra nigeriani finisce a coltellate. E’ accaduto a Villa Rosa di Martinsicuro la notte tra sabato e domenica a conlcusione della quale: uno di loro ha riporto una ferita all'altezza dell'addome. La ferita sarebbe stata procurata con un coltellino a punta. L'uomo che è stato raggiunto dal colpo è stato trasportato all’Ospedale di Giulianova con una prognosi di 7 giorni. L'episodio si sarebbe verificato all'interno dell'abitazione dove i due risiedono, in via Tordino. Il litigio: per motivi legati al pagamento della quota pro capite d'affitto e dopo essere venuti alle mani. I carabinieri di Martinsicuro stanno indagando per identificare l'aggressore che è fuggito dall'abitazione subito dopo.