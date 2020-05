NON SI FERMA ALL’ALT DELLA POLIZIA: DENUNCIATO PER RESISTENZA UN 19 ENNE

Una Volante del Commissariato P.S. di Atri, durante un posto di blocco effettuato sulla SS.16 di Silvi, intimava alt al conducente di un veicolo al fine di poter sottoporre il medesimo ai controlli previsti dalla normativa in materia di emergenza coronavirus.

Il conducente, tuttavia, non solo non si arrestava all’alt dei poliziotti, ma accelerava proseguendo in direzione Città Sant’Angelo al fine di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga e ingaggiando una corsa pericolosa a forte velocità con repentini cambiamenti di carraggiata che mettevano in pericolo alcuni ignari passanti che si trovavano sul tragitto. costringendoli ad accostare sui margini della carreggiata onde evitare incidenti.

Immediatamente inseguito dagli operatori della Volante, veniva poco dopo fermato dalla pattuglia a circa due chilometri dal posto di blocco.

Il giovane, un 19enne di Montesilvano, risultava sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, verosimilmente motivo per il quale poco prima era fuggito, e l’autovettura in suo uso, di proprietà di altri, risultava anche non coperta da polizza assicurativa.

Pertanto gli agenti procedevano a denunciare il fuggittivo per resistenza a Pubblico Ufficiale e a sanzionarlo per le violazioni al Codice della Strada per un importo pari a a 6.500 euro circa, sottoponendo l’autovettura a sequestro amministrativo.