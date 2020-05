FOTO / LADRI IN AZIONE ALLA PAP, SFONDANO UN TRAMEZZO, APRONO LA CASSAFORTE E FUGGONO INDISTURBATI

Ladri in azione la scorsa notte alla Pap di Sant'Atto. E' la seconda volta, dopo un paio di anni fa che i ladri fanno "visita " alla Pap che si trova nella zona industriale.

I malviventi hanno sfondato un tramezzo e con una pompa dismessa che hanno trovato fuori in un'officina, hanno rotto il muro, poi sono entrati nell'officina ed hanno aperto la cassaforte con una mola. All'interno c'erano soldi e un tablet. Prima di andare via hanno anche rotto e preso soldi dalle macchine del caffè e da un registratore di cassa. La scoperta da parte dei dipendenti della Pap questa mattina. A quanto pare hanno lavorato indisturbati e con le luci accese ed anche ben visibili dalla strada. Le telecamere erano fuori uso e non utilizzabili per identificare gli autori del furto di questa notte. Colpito da quanto accaduto uno dei proprietari: Vincenzo Gabella e titolare anche del bar San Matteo sul corso: «hanno fatto un lavoro preciso, nel dettaglio. Purtroppo questa è la seconda volta che accade».