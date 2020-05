CONTROLLI ANTIDROGA AL FERRO DI CAVALLO, I CARABINIERI DENUNCIANO TRE PERSONE

Continuano in questo periodo i controlli dei Carabinieri del Comando Compagnia di Alba Adriatica nella zona nord della cittadina costiera (c.d. ferro di cavallo), con l’impiego di unità cinofile antidroga appositamente giunta da Chieti. Nel corso dei controlli sono state eseguite una serie di perquisizioni personali. Il dispositivo dei Carabinieri della Compagnia, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga - pastore tedesco “BEGHEERA” - per la ricerca di stupefacenti, agli ordine del Ten. Col. Emanuele Mazzotta, ha portato alla denuncia di tre soggetti, nullafacenti, pregiudicati, B. M. 29enne, di Roseto degli Abruzzi, P. A., 20enne di Nereto e D. E. 35enne da Sant’Egidio alla Vibrata, per inosservanza del F.V.O. emesso dal Questore di Teramo, non potendo mettere piedi per tre anni nel Comune di Alba Adriatica.

Nella circostanza, i tre soggetti, sono stati sanzionati per inosservanza del DPCM inerente il Coronavirus.