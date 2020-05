SI RIBALTA CON IL TRATTORE, AGRICOLTORE IN GRAVI CONDIZIONI

Un agricoltore settantenne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Teramo, dopo essere stato coinvolto nel ribaltamento del trattore con cui stava lacorando nelle campagne di Sant'Angelo di Bellante. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 a casa sua, dove qualcuno dei parenti lo aveva trasferito, dopo l'incidente: le sue condizioni sono apparse subito molto serie, al punto che la sala operativa ha allertato l'eliambulanza con cui, dopo essere stato stabilizzato, è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso del Mazzini. Secondo una prima valutazione dei medici, nell'incidente agricolo il 70enne avrebbe riportato un sospetto trauma addomonale e la frattura di una gamba. Trasferito in terapia intensiva, è in prognosi riservata.