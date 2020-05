GUIDA DROGATO, RIFIUTA I TEST, TERAMO PERDE MACCHINA E PATENTE

GIULIANOVA, questa notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno proceduto al controllo di un'autovettura che procedeva zigzagando nel centro abitato di Mosciano Sant'Angelo. Il conducente, G.G.T., teramano quarantaquattrenne, è apparso nervoso ed in evidente alterazione da sostanze stupefacenti. Così è stato perquisito dai militari dell'Arma che, in auto, hanno rinvenuto circa 6 grammi di eroina, celati in un involucro di plastica. Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per guida in stato di alterazione psicofisica e rifiuto dell'accertamento sanitario in quanto non ha inteso sottoporsi al prescritto esame tossicologico. Naturalmente gli è stata anche ritirata la patente di guida e sequestrata la sua autovettura.