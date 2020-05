LA POLIZIA ARRESTA UNO SPACCIATORE CHE VENDEVA TRAMITE WHATSAPP

Concordava gli appuntamenti per la cessione tramite messaggi whatsapp l’albanese, S.L. trantaquattrenne, pluripregiudicato, tratto in arresto nella decorsa giornata da personale della Squadra Mobile, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. di Teramo su richiesta del Pubblico Ministero. Agli appuntamenti seguivano cessioni effettuate all’esterno della propria abitazione sita a Bellante (TE).

A seguito di accurate indagini effettuate si è accertato che il predetto rappresentava punto di riferimento per l’acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina per due acquirenti teramani. In particolare al primo aveva ceduto, tra l’agosto del 2019 ed il maggio del 2020, 20 grammi al mese di cocaina per il corrispettivo di 80-100 euro al grammo, per un totale di 180 grammi di cocaina. Al secondo, tra l’ottobre 2019 ed il maggio 2020, aveva ceduto, in almeno 40 occasioni, singole dosi da un grammo di cocaina al prezzo di 80 euro al grammo, per un totale di 40 grammi di cocaina.

Nel corso del servizio svolto dagli agenti in data 7 maggio 2020 si era, altresì, accertato che l’albanese aveva ceduto al primo 3,8 grammi di cocaina al prezzo di 250 euro ed al secondo 0,3, grammi di cocaina al prezzo di euro 80.

Nella circostanza l’uomo veniva trovato in possesso della somma di euro 1.100 ritenuta profitto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e, pertanto, sottoposta a sequestro preventivo, provvedimento convalidato dal G.I.P. di Teramo con l’emissione del relativo decreto.