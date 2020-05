SI TOGLIE LA VITA IMPICCANDOSI NELLA CAMERA DA LETTO NOTA CAMERIERA TERAMANA

Tragedia in serata al quatiere Cona a Teramo dove una giovane donna, Francesca Di Pietro, si è tolta la vita impiccandosi nella sua camera da letto. La 32enne, volto noto nella ristorazione lavorava come cameriera in un noto e frequantato ristorante in pieno centro città. E' stata trovata senza vita attono alle 23. Inuili i soccorsi portati dal personale del 118.