COPPIA TERAMANA IN MANETTE: SPACCIAVANO DROGA COME FOSSERO AL SUPERMERCATO

Questa mattina, alle prime ore dell’alba, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad una ordinanza del GIP di Teramo che ha disposto misure cautelari nei confronti di due persone, un uomo di anni 51 (arresti domiciliari) e la convivente di anni 52 (divieto di dimora su tutto il territorio provinciale), entrambi di Teramo.

Nel corso di indagini i Carabinieri della Sezione Operativa venivano a conoscenza che l’abitazione dei due era meta continua di assuntori di sostanze stupefacenti di vario tipo. Venivano predisposti numerosi servizi di osservazione e pedinamento, eseguite perquisizioni e sequestri delle dosi di volta in volta vendute ai singoli assuntori, svolte attività tecniche ed escussi numerosi testimoni. Le indagini svolte dall’Arma consentivano così di accertare e cristallizzare l’azione perdurante della coppia, che nel tempo era diventata un punto di riferimento per lo spaccio locale. Sono stati contestati diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish per un periodo che va da luglio a dicembre del 2019.

A conclusione delle indagini, i Carabinieri, rimettevano un corposo fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo che, concordando le risultanze investigative, richiedeva al Giudice per le Indagini Preliminari le misure coercitive, che detto giudice prontamente concedeva.