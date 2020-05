CADE DALLE SCALA, BATTE LA TESTA. RICOVERATO AL MAZZINI IN PROGNOSI RISERVATA

E' ricoverato in gravi condizioni, dopo essere caduto da una scala mentre lavorava in casa di un vicino, da un'altezza di circa 3 metri, B.D., pensionato 73enne. L'incidente si è verificato in un'abitazione di Scerne. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l'uomo, che stava eseguendo alcuni lavori in casa, ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro dalla scala, battendo la testa. I soccorsi sono stati immediati da parte del 118, poi il trasferimento all'ospedale Mazzini, dove l'anziano è stato assistito dal personale del pronto soccorso. La prognosi è riservata.