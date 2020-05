E' MORTO L'UOMO CADUTO DA UNA SCALA DA UN'ALTEZZA DI UN PAIO DI METRI

È morto oggi l'anziano caduto ieri da una scala dopo aver battuto violentemente la testa. Il 73enne di Pineto: Domenico Bonadduce era ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Pineto. L'uomo è caduto all'indietro da una scala battendo violentemente la testa da un'altezza di un paio di metri. Gli operatori del 118 hanno vista la gravità delle condizioni dell'anziano hanno allertato l'eliambulanza che si è alzata in volo dall'ospedale di Pescara. L'uomo è stato subito trasferito al Mazzini di Teramo e qui, dopo un primo intervento al pronto soccorso, ricoverato in coma nel reparto di rianimazione dove oggi è deceduto.