UN ALTRO DECESSO, E' MORTO L'UOMO CHE SI ERA RIBALTATO CON IL TRATTORE A BELLANTE

E' morto Franco Calabrese il 67enne di Bellante che si era ribaltato con il trattore lo scorso 14 maggio. Da subito in prognosi riservata all'ospedale di Teramo, l'uomo è morto per le gravi ferite riportate nell'incidente ed un grave trauma toracico addominale e cranico. L'incidente in contrada Sant'Angelo dove l'uomo stava lavorando con il suo trattore. I primi soccorsi arrivarono subito da alcuni familiari, poi l'intervento dell'ambulanza del 118. Secondo le testimonianze raccolte sembra che il mezzo si sia improvvisamente ribaltato travolgendo l'uomo. Le condizioni del 67enne apparvero subito gravi e l'uomo, dopo essere stato stabilizzato al pronto soccorso, fu portato in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. Successivamente fu ricoverato in prognosi riservata. I funerali si svolgeranno domani a Bellante Paese.