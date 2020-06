ESPLODE BOMBOLA LASCIATA SUL BALCONE, TRAGEDIA SFIORATA

Esplode bombola di gas, che si credeva vuota, lasciata sul balcone di un appartamento in via Pescara 2 a Martinsicuro. Grande boato, danni ai vetri dell'abitazione, ma tragedia fortunatamente evitata anche perché in casa in quel momento non c'era nessuno. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri,