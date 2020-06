GIRAVA CON 100 GRAMMI DI COCAINA IN MACCHINA, ARRESTATO 27ENNE

Nella mattina odierna, i Carabinieri della Stazione di Pineto hanno arrestato M.P., 27enne residente a Roseto degli Abruzzi, già noto per fatti di giustizia, in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, che sono stati intensificati in vista della riapertura dei locali serali e notturni frequentatissimi da giovani della provincia. In tale contesto, i Carabinieri sono giunti sulle tracce del giovane M.P. e nella mattinata odierna, lo hanno fermato mentre a bordo della sua autovettura trasportava 100 grammi di cocaina occultati nel veicolo. Nel corso della perquisizione, estesa anche alla sua abitazione, i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane, dopo le operazioni di rito, è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani.