EX CARABINIERE ABRUZZESE UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN UN AGGUATO SULLA PISTA CICLOPEDONALE DEL TRONTO

Agguato mortale questa mattina a Spinetoli. Antonio Cianfrone, ex carabiniere della stazione di Monsampolo, originario di Chieti, è stato ucciso con colpi di pistola lungo la pista ciclopedonale che da Pagliare arriva a Monsampolo. Aveva 51 anni e aveva prestato servizio nella stazione di Monsampolo del Tronto, dove risiedeva. Aveva lasciato l'Arma in seguito al coinvolgimento in un'inchiesta legata ad un'ipotesi di reato di concussione. Ad ucciderlo sarebbe stato un uomo, in moto, che che indossava un casco integrale. Inutili tutti i soccorsi, è morto sul colpo