DICIOTTENNE TROVATO MORTO IN CAMERA DA LETTO

Un giovane di Martinsicuro: M.N. è stato ritrovato morto oggi nella sua abitazione. A trovarlo, senza vita in camera da letto, è stata la madre all'ora di pranzo. La donna ha subito avvertito il 118, ma i sanitari giunti sul posto nulla hanno potuto che constatare il decesso del giovane per un arresto cardiocircolatorio. Il ragazzo però era uscito dal mese di aprile da una comunità di recupero nel Lazio, ma nel sopralluogo effettuato dai militari non sono state trovate tracce di sostanze stupefacenti. Eslusa anche la presenza di segni di violenza sul corpo.

Il magistrato di turno Enrica Medori ha disposto l’esame autoptico che dovrebbe essere fatto domani pomeriggio.