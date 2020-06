ESPLODE UNA BOMBOLA, PANICO PER L'INCENDIO DI UNA CASA COLONICA

Panico nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Sant'Omero, nella frazione di Poggio Morello, per l'incendio in una rimessa di una casa colonica a due piani che ha innescato l'esplosione di una bombola di gip. Per fortuna non si registrano feriti o altre conseguenze alle persone. Le fiamme, che sono divampate alte, si sono poi estese anche al vicino capannone agricolo, dove sono custoditi gli imballi di fieno. Sul posto sono intervenuti con le squadre i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto rinforzate dai colleghi del comando di Teramo. I pompieri stanno cercando di limitare i danni del fuoco, mentre il rogo e l'esplosione hanno determinato danni ingenti all'abitazione, che molto probabilmente verrà dichiarata inagibile.