FOTO / UNA COPPIA DI ZINGARI RUBA 10 MILA EURO IN COLLANE E BRACCIALI E SCOMPARE NEL NULLA

Un furto sotto gli occhi del titolare e della moglie. Un uomo e una donna con vestiti da zingari e dalla lingua spagnola, le cui foto dal pomeriggio di oggi stanno facendo il giro di tutti i gioiellieri della provincia di Teramo, con il preciso scopo di identificarli.. E' accaduto in pieno centro in via Carducci, alla Gioielleria La Perla, a due passi dalla sede del Comune.

E' accauto verso le 17. Il furto, il cui bottino dovrebbe aggirarsi sui 10 mila euro. Il titolare della gioiellera, Paolo Di Marzio, si è accorto che dalla cassetta mancavano delle collane in oro soltanto dopo un'ora dopo.

Il gioielliere era in attesa che i due tornassero per ritirare la merce e pagare. Degli autori del furto restano le immagini delle telecamere della sorveglianza che hanno immortalato i due all'interno della gioielleria - ovviamente con il volto coperto dalle mascherine anti Covid -, e della macchina, un'Audi di grossa cilindrata, di colore nero e con targa straniera. Che adesso è segnalata sulle strade della provincia, dalla sala operativa 113 della questura di Teramo.