INCIDENTE IN GALLERIA SULLA A 14 A SILVI: DUE FERITI

Un uomo di 80 anni e una donna di 76, entrambi di Roma, sono rimasti feriti in mattinata in un incidente stradale avvenuto lungo il tratto abruzzese dell'autostrada A14 fra Atri-Pineto e Pescara, nella galleria Pianacce, nel territorio comunale di Silvi (Teramo). Nel tratto di carreggiata a doppio senso di marcia, causa cantieri per lavori, la loro auto si è scontrata con un mezzo pesante. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso con personale di Autostrade per l'Italia, 118 e Polizia. Il tratto, inizialmente chiuso, è stato poi riaperto; intorno alle 12.20 si registravano code di 6 km in direzione sud e 2 km in direzione nord, in via di smaltimento. I due feriti sono stati trasferiti all'ospedale

di Pescara.