TENTA DI UCCIDERSI UN 15ENNE TERAMANO, E' GRAVE

Avrebbe tentato di togliersi la vita all'interno della propria abitazione. Un 15enne è stato salvato in extremis da un familiare. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Mazzini di Teramo, in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravi. Sulla vicenda sono state aperte due inchieste: una dalla procura dei Minori dell'Aquila e l'altro dal pm Greta Aloisi del tribunale di Teramo. E' quanto scrive Il Messaggero nell'edizione teramana di oggi. Tutto sarebbe accaduto mercoledì sera, poco dopo l'orario di cena, verso le 20,40, uno studente di 15 anni è andato nella sua cameretta, avrebbe legato una corda al lampadario e avrebbe tentato di farla finita. Fortunatamente uno zio è entrato nella stanza. Il suo tempismo ha salvato la vita allo studente. Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza medicalizzata del 118 di Roseto. Sono sette i suicidi in un solo mese che si registrano in provincia e tre sono stati i tentativi.