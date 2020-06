MONTORIO, INCIDENTE SULLA STATALE 80, RIMANE FERITO UN CARABINIERE TERAMANO

Un incidente si è verificato sulla statale 80 Teramo-Montorio nei pressi del bivio per Piane Collevechio. A rimanere ferito è stato C.P., un noto carabiniere di 52 anni, in servizio al Nucleo investigativo del comando provinciale di Teramo: era in sella alla sua moto che si è scontrata con una Toyota Yaris in prossimità dell'incrocio che porta a Montorio. Le ferite riportate nell'incidente dal militare dell'Arma sono considerate molto serie: è stato soccorso con un'ambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini in codice rosso. E' politraumtizzato ma non correrebbe pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polstrada, la moto percorreva la statale in direzione Teramo quando all'altezza dell'incrocio ha trovato la strada chiusa dalla macchina che si immetteva nello svincolo in direzione di Piane di Collevecchio. L'urto, sulla parte anteriore destra della Yaris è stato molto violento e il centauro è finito a terra, dove è stato soccorso intanto da alcuni automobilisti di passaggio e tra questi anche i colleghi della stazione di Montorio.