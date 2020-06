DUE "SALVATAGGI" IN MONTAGNA: MESSI IN SALVO DUE ESCURSIONISTI ED UNA DONNA

Duplice intervento di soccorso dell'eliambulanza del 118 a Ripe di Civitella per recuperare due escursionisti nei pressi di Castel Manfrino. Nel primo caso, attorno alle 15:30 è stato tratto in salvo L.A., 63enne originario della Sicilia ma residente a Martinsicuro: l'uomo aveva perso l'orientamento e non trovava la strada per tornare al parcheggio dove aveva lasciato la sua autovettura. Grazie al telefonino ha guidato i soccorritori del 118 nello spiazzo dove l'elicottero del 118 di Pescara lo ha prelevato, verricellandolo a bordo, per riaccompagnarlo all'area di sosta: non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria, non avendo riportato conseguenze fisiche.

Due ore più tardi, un altro soccorso, nella stessa zona. Stavolta a intervenire è stato l'equipaggio dell'elicottero del 118 dell'Aquila, per prelevare ed assistere una 55enne, A.M. che aveva riportato una leggera lesione a una gamba. In questo caso il personale del 118 l'ha trasferita all'ospedale Mazzini dove è stata assistita al pronto soccorso.