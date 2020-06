DROGA A PIAZZA SANT'ANNA, I CARABINIERI RITROVANO UN BORSONE CON DENTRO MARIJUANA

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, nel corso di rafforzati servizi di vigilanza nelle piazze della “movida” teramana, hanno rinvenuto nei pressi di piazza S. Anna, un borsone con all’interno grammi 50 di marijuana già confezionata in dosi e pronta per lo spaccio. Le successive indagini hanno accertato che il borsone era riconducibile ad un cittadino comunitario C.C. di anni 43 domiciliato a Civitella del Tronto, che proprio in quella serata era stato controllato in piazza Sant’Anna dai militari. Il prevenuto, evidentemente per cercare di sviare i controlli, aveva occultato il borsone nei pressi con l’intento di recuperarlo una volta che la pattuglia si fosse allontanata dalla zona. Bravi sono stati invece i carabinieri operanti, che insospettiti della presenza di tale persona in loco hanno ispezionato le vie laterali e rinvenuto lo stupefacente.

Il citato straniero, accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo