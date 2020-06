SPACCIAVA MENTRE ERA AGLI ARRESTI DOMICILIARI, IN CASA COCAINA ED EROINA

Ieri personale del Distaccamento Polizia Stradale di Giulianova, di concerto con la Squadra di Polizia Giudiziaria di questa Sezione, nell’ambito dei controlli finalizzati ad infrenare il dilagante fenomeno della guida di veicoli in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ha proceduto all’arresto di M.B., di 42 anni, di etnia rom, residente in Villa Rosa di Martinsicuro per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di controlli su strada effettuati nei giorni scorsi a veicoli condotti da tossicodipendenti sanzionati ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada, nel corso degli accertamenti, gli stessi dichiaravano di aver acquistato lo stupefacente da M.B., già in detenzione domiciliare speciale presso la sua abitazione.

La segnalazione alla competente A.G. consentiva l’emissione del provvedimento di aggravamento della misura domiciliare che veniva convertita in detenzione carceraria.

Ieri, gli Agenti si sono recati presso l’abitazione della M.B. per eseguire il provvedimento restrittivo e nel corso dell’attività, dopo aver effettuato debita perquisizione locale all’appartamento, rinvenivano e sequestravano discreto quantitativo di sostanza stupefacente: gr. 127 di cocaina e gr. 12 di eroina, nonché €. 60,00 in banconote di vario taglio, con relativo bilancino di precisione.

All’esito dell’attività la M.B. è stata ristretta presso la locale Casa Circondariale in duplice condizione carceraria: arresto in flagranza e in esecuzione di misura restrittiva del Tribunale di Sorveglianza.

All’interno dell’abitazione è stata rinvenuta e sequestrata anche marijuana per un peso di gr. 9 appartenente a M.L., figlio della M.B.; quest’ultimo è stato segnalato all’Autorità competente.