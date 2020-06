TRAGEDIA A ROSETO, DONNA ANNEGA MENTRE FA IL BAGNO

Tragedia, questa mattina a Roseto, dove una donna di 66 anni originaria di Roma, ma da tempo residente nella città adriatica, Daniela D'Angeli, è morta per annegamento.

Da quanto si apprende la donna, che stava passeggiando con alcuni amici sull'arenile, intorno alle 10.40 è entrata in acqua per fare il bagno in un tratto di spiaggia libera vicino alla riserva del Borsacchio, ma dopo essersi tuffata in mare non è più riemersa.

A dare l'allarme sono stati gli stessi amici che non vedendola più hanno allertato i bagnini dello stabilimento più vicino e si sono gettati in acqua per soccorrerla.

Ma per la donna non c'era più nulla da fare.

Sul posto oltre al 118 è intervenuto anche il personale della capitaneria di porto.