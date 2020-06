FOTO/ FRONTALE TRA DUE AUTO SUL LOTTO O

E' di un ferito non grave e di una donna in osservazione al pronto soccorso perché incinta, il bilancio di uno spettacolare incidente frontale tra due autovetture, verificatosi ne pomeriggio attorno alle 19 sulla variante alla statale 80 Lotto 0, all'altezza della Cona.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Teramo, una Lancia Delta e una Nissan Qashqai si sono scontrate sul viadotto Riva Destra, subito dopo la Galleria 2. Secondo una prima ricostruzione a causare l'incidente potrebbe essere stato il malore o un colpo di sonno del conducente di una delle due vetture, che poi si sarebbe allargata sulla corsia. in direzione opposta, finendo contro l'altra macchina. Nell'urto, molto violento, è stata coinvolta anche una terza macchina che seguiva, ma senza particolari conseguenze. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 per soccorrere il conducente della Delta, che ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, dove è stato trasferito in ambulanza in codice giallo. Precauzionalmente anche una donna incinta, che viaggiava su un'altra macchina, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, ma non avrebbe riportato conseguenze particolari.