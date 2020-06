SI SCHIANTA CONTRO UN CAMION, GRAVE 21ENNE TERAMANA

La sua auto viene 'agganciata' dal camion compattatore dei rifiuti e trascinata contro il guard rail: versa in gravi condizioni A.C., la 21enne alla guida della Fiat 500 che questa mattina si è schiantata contro un camion della raccolta rifiuti della AM, lungo la provinciale 25a a Villa Zaccheo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Stradale di Teramo, la 500 percorreva la provinciale quando all'incrocio nei pressi della zona industriale, che immette allo svincolo della Teramo-Mare, si è scontrata con il compattatore che si immetteva sulla strada: i due mezzi hanno viaggiato affiancati er un tratto, fino a quando lutilitaria non si è 'sganciata' finendo con violenza contro il guard raili, in un tremendo impatto sul lato destro che ha fatto saltare lo sportello e fatto esplodere i finestrini.

La donna è stata immediatamente soccorsa dall'equipaggio sanitario di un'ambulanza del 118, dopo essere stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco.