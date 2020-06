NONO SUICIDIO IN UN MESE NEL TERAMANO: 48ENNE SI LANCIA DAL VIADOTTO CERRANO

Nono suicidio in provincia di Teramo in poco più di un mese. Questa volta, teatro della tragedia è stato il viadotto Cerrano della A14. A lanciarsi nel vuoto è stato un 48enne di Silvi, del quale sono state rese note solo le iniziali, L.B., che intorno alle 2,30 ha raggiunto il viadotto autostradale, alto circa 90 metri, e si è ucciso. Ignote, per ora, le cause del gesto.