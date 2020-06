FINISCONO NEI CANALI LE AUTO DI DUE ULTRASETTANTENNI

Nella giornata di oggi una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è stata impegnata nel recupero di due autovetture, finite fuori strada. Nel corso della mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti a Cervaro di Crognaleto, per recuperare una Fiat Panda vecchio modello che, dopo essersi sfrenata, ha percorso alcuni metri ed è finita sul greto del torrente Zincano. Nel momento in cui l'auto è scivolata verso il torrente, l'autista, un 74enne del posto che è anche proprietario del vicino mulino, si trovava fuori dall'abitacolo e pertanto non ha riportato alcuna conseguenza. Solo lievi i danni subiti dall'auto. Nel pomeriggio la stessa squadra è intervenuta a Piane del Tronto nel comune di Controguerra, per recuperare una Volkswagen UP terminata in un canale a bordo strada. L'autista, un 80enne di Morro D'oro, è riuscito autonomamente ad abbandonare la vettura attraverso un finestrino, senza riportare danni fisici. Anche in questo caso l'auto incidentata ha subito lievi danni. In entrambi gli interventi i mezzi incidentati sono stati recuperati con l'autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo.