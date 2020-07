ERA UNA DOTTORESSA "ANTI COVID" LA DONNA MORTA IERI A ROSETO

E' stata una dottoressa in trincea ed aveva salvato la vita di tante persone nei mesi scorsi. La dottoressa Galina Nikola Eva, di 62 anni di Verona era la stessa persona che per mesi aveva lottato contro il covid-19 nella corsia d'ospedale dove prestava servizio. Disposto dall'autorità giudiziaria il tampone. La donna dopo mesi di duro lavoro insieme al compagno aveva deciso di aderire ad una gita organizzata e venire a farsi qualche giorno di mare a Roseto. Ma il destino gli è stato avverso. Galina Nikola Eva, era arrivata con un pullman, lunedì mattina, insieme ad altre 30 persone, all'hotel Bellavista. Ieri mattina era entrata in acqua, visto il clima caldissimo di questi giorni, per darsi una rinfrescata e mentre si trovava a pochi metri dalla riva si è sentita male ed è morta per arresto cardiocircolatorio davanti agli occhi del bagnino.