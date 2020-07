VIDEO /DUE BORSONI SOSPETTI DAVANTI ALLA SEDE DELLA STRADALE A GIULIANOVA, SUL POSTO GLI ARTIFICIERI, BONIFICATA L'AREA

C'è stata apprensione a Giulianova, nei pressi della sede del distaccamento della Polizia Stradale, lungo la statale Adriatica per il ritrovamento di due borsoni sospetti alla fermata dell'autobus extraurbano, a pochi passi dall'ingresso della caserma.

L'allarme è scattato attorno alle 12:30 e il comandante del distaccamento Antonello Giusti, in via precauzionale, ha disposto due mezzi in strada in maniera tale da imporre una deviazione al traffico in transito sulla Statale, senza interromperlo, in attesa dell'intervento degli artificieri della Polizia di Stato da Pescara che verso le 14 hanno provveduto a bonificare l'area.

GUARDA IL FILMATO DI RADIO AZZURRA