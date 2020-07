ADDIO A DON PAOLO LO STORICO PARROCO DI SANT'ANTONIO

Si è spento a 93 anni don Paolo parroco storico della chiesa di Sant'Antonio. Don Paolo fu ordinato sacerdote nel giugno del 1950 ed ha guidato la parrocchia di Sant’Antonio per 53 anni. Il suo distacco per il pensionamento è avvenuto lo scorso mese di settembre, quando don Antonio Ginaldi ha preso possesso della sua eredità.

I parrocchiani ricordano come le sue omelie spesso erano esternazioni di critica sociale. deli di pregare per loro per l’intera Quaresima, affinché trovassero il conforto di svolgere la loro missione di aiutare i cittadini e chi li aveva eletti.



Don Paolo all’inizio dell’anno aveva subìto una caduta e aveva riportato la frattura di una gamba e la riabilitazione è stata complicata. Si è spento ieri sera.

Nella foto è a destra con Sergio Scacchia