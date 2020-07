TRE SPELEOLOGI BLOCCATI IN GROTTA, IN CORSO INTERVENTO DEL CNSAS

Il Soccorso Speleologico del CNSAS in intervento. Questo pomeriggio, sabato 4-7-2020 è stato dato l'allarme per tre speleologi rimasti bloccati in grotta nel territorio di Roccamorice (PE). La cavità, in fase esplorativa, presenta parti strette ed allagate.

I tre sono rimasti bloccati oltre un sifone (passaggio allagato) che si è riempito a circa 70 MT dall'ingresso.

Attivate le Commissioni CNSAS Speleosubacquea e Disostruzione per facilitare il passaggio delle zone allagate. Al lavoro la XV Zona Speleo del CNSAS coadiuvata dalla controparte Alpina. Allertati i mezzi del 118. Presenti sul posto, di supporto, i VVFF.