CEDE UN PILASTRO NEL CANTIERE DEL MUNICIPIO DI TORRICELLA, IL SINDACO CHIUDE LA STRADA

Non si conoscono le cause che hanno fatto perdere la stabilità di un pilastro all'interno del cantiere in corso per i lavori della nuova sede municipale a Torricella Sicura. L'episodio si è verifcato stmattina senza alcuna conseguenza per i lavoratori. Il primo pilastro ha portato dietro di sè anche un altro. Sul posto il Sindaco Daniele Palumbi con la ditta aquilana che sta portando avanti i lavori, i Carabinieri e la Asl per gli accertamenti. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare le cause dell'accaduto mentre il primo cittadino si dice tranquillo ed ha subito provveduto a chiudere la strada in attesa della verifica sugli altri pilastri».