TROVATA SENZA VITA IN CASA POLIZIOTTA DELLA STRADALE

È morta probabilmente a causa di un improvviso arresto cardiaco, la 46enne Carla Covitti, stimatissima agente della Polizia Stradale di Giulianova. A scoprirne il corpo, sono stati i vigili del fuoco, avvertiti dai vicini di casa della donna, che viveva da sola in una palazzina di Tortoreto Lido in via Corradino D'Ascanio . Entrati nell'appartamento, i Vigili hanno trovato il corpo della poliziotta, ma ormai non c'era più nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche la presenza di una ferita al volto, compatibile con la caduta, avrebbe confermato l'ipotesi del malore improvviso, tanto che il magistrato ha già disposto la riconsegna del corpo ai familiari. La notizia della morte della giovane poliziotta che era separata e madre di due figli ha immediatamente raggiunto colleghi e amici, increduli per questa improvvisa tragedia. Sul posto per gli accertamenti di rito proprio una pattuglia di colleghi dell'agente, oltre che il 118.