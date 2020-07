IL SAP PIANGE LA MORTE DI CARLA COVITTI, DOMANI CAMERA ARDENTE E VENERDÌ I FUNERALI



Il Sindacato Autonomo di Polizia piange l’amica e collega Carla Covitti.

Lutto nel mondo della Polizia di Stato. A causa di un improvviso malore si è spenta all’età di 52 anni l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Carla Covitti in servizio da più di vent’anni presso il Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova (TE).

Molto conosciuta e stimata non solo dai colleghi, ma da tutta la cittadinanza, Carla Covitti lascia due figli, Enrico e Martina di 21 e 19 anni.

Il Sindacato Autonomo di Polizia, Segreteria di Teramo, vuole ricordare la collega Carla Covitti, oltre che per le indiscutibili qualità professionali e l’abnegazione al servizio, soprattutto per la simpatia e l’allegria che sapeva trasmettere alle persone che le erano vicine, colleghi e non.

Rimarrà nel cuore di tutti noi l’orgoglio e la fierezza con la quale Carla indossava in maniera impeccabile l’uniforme di servizio, tanto da essere ritratta in più occasioni all’interno della rivista ufficiale della Polizia di Stato.

La salma è stata composta presso la Casa Funeraria “Gerardini” di Giulianova ove domani 8 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, amici e colleghi potranno salutarla un ultima volta.

Le esequie si terranno venerdì 9 luglio, alle ore 10.00, in Viale Orsini presso la Chiesa di San Pietro Apostolo di Giulianova spiaggia.