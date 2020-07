LA POLIZIA ARRESTA UN LADRO DA “APPARTAMENTO”

Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Atri, in collaborazione con personale del Commissariato di Vasto, hanno proceduto all’arresto di B.S. di Vasto, di anni 27, in esecuzione dell’Ordinanza coercitiva emessa dal GIP del Tribunale di Teramo, Dott. Veneziano, su richiesta del P.M., Dott. De Feis.

Il giovane, responsabile di più reati contro il patrimonio, al termine di una “certosina” indagine dei poliziotti del Commissariato di Atri, è stato individuato quale autore di un furto in abitazione perpetrato in Atri il 4 marzo scorso quando, all’inizio dell’emergenza sanitaria Covid 19, unitamente ad una complice, in corso di identificazione, si introduceva nell’abitazione di un anziana di Atri, asportando vari monili in oro per circa 2500 euro.

Il modus operandi adottato, già noto alle forze è stato il solito utilizzato specie da malviventi di etnia rom: sottrarre beni di vario genere a persone anziane conquistando la loro fiducia in qualità di addetti a servizi essenziali.( infermieri, addetti ASL, Assistenti Sociali ecc.)

Nell’occasione, mentre la donna riusciva a farsi aprire la porta dall’anziana trattenendola in cucina con la scusa di doverla visitare in quanto operatore sanitario, B.S. si introduceva di nascosto in casa rovistando in cassetti e armadi delle due camere da letto, rubando vari monili in oro.

Il sopralluogo della Volante e della Polizia Scientifica del Commissariato, allertati dal figlio della vittima, permetteva di rilevare utili elementi e le successive indagini hanno permesso di raccogliere “gravi di indizi colpevolezza” nei confronti di B.S..

L’uomo, pertanto, è stato tratto in arresto per il reato di furto in abitazione aggravato dall’età della vittima. Al termine delle procedure è stato associato alla Casa Circondariale di Vasto.