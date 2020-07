FOTO / TANTA COMMOZIONE AI FUNERALI DELLA POLIZIA CARLA COVITTI

Si sono svolti oggi a Giulianova in funerali della sfortunata poliziotta Carla Covitti di 52 anni, in servizio alla Polstrada di Giulianova, morta per arresto cardiocircolatorio mercoledi scorso nella sua abitazione di Tortoreto. Tanta commozione tra i colleghi che hanno partecipato in massa al commovente rito funebre alla presenza del Questore, del suo comandante e del presidente del consiglio comunale di Giulianova Paolo Vasanella.

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Carla Covitti era in servizio da più di vent’anni presso il Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova. Molto conosciuta e stimata non solo dai colleghi, ma da tutta la cittadinanza, Carla Covitti ha lasciato due figli, Enrico e Martina di 21 e 19 anni oltre agli anziani genitori.