DUE TENTATI SUICIDI IERI IN PROVINCIA DI TERAMO, A NERETO UNA DONNA VOLA DAL SECONDO PIANO

Due tentati suicidi ieri in provincia di Teramo tutti da chiarire e tutti e due hanno visto protagonisti due stranieri. A Giulianova un marocchino ha iniziato a camminare sui binari richiamando l'attenzione dei viaggiatori che hanno chiamato la Pokferr e i carabinieri per impedire che l'uomo finisse sotto un treno. Per fermarlo è stato usato uno spray urticante.

L'altro episodio ha visto come protagonista una donna russa volata dal balcone della sua casa, al secondo piano che si trova a Nereto. La discesa è stata attutita dalla tenda da sole e grazie a questo è stata evitata la tragedia. Mentre veninva trasportata all'ospedale di Gilianova la donna ha detto che a spingerla era stato il fidanzato e per questo, ora, sono in corso indagini. Entrambi sono stati ricoverato in psichiatria.