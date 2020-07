PICCHIAVA GENITORI E SORELLA: ARRESTATO DAI CARABINIERI

Nelle prime ore di questo pomeriggio di Carabinieri della Stazione di Pineto hanno arrestato P.D.F., di 43 anni, del luogo, in esecuzione di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Teramo. L’uomo da alcuni mesi si rendeva responsabile di minacce e percosse nei confronti dei genitori e della sorella conviventi, procurandogli lesioni tali da dover ricorrere alle cure mediche dei sanitari dell’Ospedale di Atri nonché di continui episodi di danneggiamento all’interno dell’abitazione. Spesso vi erano richieste di denaro ingiustificate, al cui diniego, scattavano le violenze ed i danneggiamenti. I familiari si sono rivolti ai Carabinieri, che in base alle disposizione del Codice Rosso e guidati dall’Autorità Giudiziaria, hanno svolto gli accertamenti che hanno portato all’emissione della misura cautelare. I Carabinieri lo hanno catturato mentre usciva dalla sua abitazione e tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano.