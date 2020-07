CONDANNATO A CINQUE ANNI PER TENTATO OMICIDIO E UNA SERIE DI RAPINE

Tentato omicidio, due rapine, detenzione di una pistola clandestina ed altro: l'albanese Xhixha Rigent patteggia a 5 anni. Il 3 luglio ha cambiato difensore nominando il teramano Vincenzo di Nanna, il 6 ha inviato al giudice una memoria in cui, assunta la piena responsabilità per i gravi reati contestati, ha altresì ammesso una rapina non contestata e per cui erano in corso indagini. Una condotta processuale premiata dal P.M. dott. Davide Rosati che ha prestato il consenso alla proposta di patteggiamento alla pena complessiva di 5 anni, formulata oggi dal nuovo difensore, soluzione accolta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo, dott. Flavio Conciatori con sentenza pronunciata questa mattina.