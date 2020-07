GRAVE INCIDENTE: FERITI MARITO E MOGLIE, LEI E' IN GRAVI CONDIZIONI

Incidente stradale oggi attorno alle 17:30 sulla strada comunale tra Schiaviano e Altavilla di Montorio. L'auto condotta dal 91enne: M.D.L, è finita in un burrone e si è fermata tra le piante dopo un salto di circa una quindicina di metri. Entrambi sono stati soccorsi con una delicata e complessa operazione di recupero da parte del personale del Cnsas a bordo dell'elicottero del 118 dell'Aquila e dei vigili del fuoco di Teramo. A riportare le conseguenze più pesanti è stata la moglie A.M. di 86enne, che ha subito diverse fratture ed è stata trasferita in elicottero al Mazzini in condizioni critiche. Il marito ha subito un grave trauma cranico e anche lui è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo in codice 3. L'automobile è stata recuperata grazie all'intervento del carro gru dei vigili del fuoco del comando di Teramo.