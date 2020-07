FURTO CON SPACCATA ALL'AREA DI SERVIZIO SP 17 A CAMPLI, PORTATI VIA GRATTA E VINCI. STESSA BANDA DEL CENTRO COMMERCIALE?

Furto con spaccata nell'area di servizio della stazione di servizio sp 17 a Campli. Con un'azione lampo intorno alle 3, ignoti hanno divelto la serranda del locale e sono entrati all'interno dove hanno fatto incetta di gratta e vinci e stecche di sigarette. A bordo di un'auto, sono fuggiti facendo perdere subito le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i vigilantes e i carabinieri della locale stazione ma, una volta giunti sul posto, la banda si era già allontanata dalla zona. Non si conosce l'entità del bottino. Sono al vaglio le immagini di video sorveglianza installate nell'area di servizio e lungo la strada per indizi utili utili ad arrivare all'identità dei malviventi. Si cercano anche possibili collegamenti con il furto, sempre con spaccata, andato in scena qualche ora prima all'interno di una gioielleria dell'Iper di Colonnella. Forse potrebbero essere gli stessi.