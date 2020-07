LEGATA E RAPINATA NELLA SUA CASA, NOTTE DA INCUBO PER UNA TERAMANA

E' tutta da chiarire la vicenda di una rapina messa in atto a Molviano, una frazione di Campli, ai danni di una donna di 64 anni, legata, minacciata e rapinata di soldi e gioielli mentre era sola in casa. Due persone a volte coperto e armati di cacciavite hanno legato la donna ad una sedia con delle fascette in plastica e poi portato via soldi e gioielli dalla casa. La notizia viene riportata oggi da Il Centro. E' accaduto nella sera di martedi. Fuori ad attendere i ladri, forse, un complice. A scoprire il tutto, i familiari della donna che, una volta tornati a casa l'hanno vista legata sulla sedia. Del caso indaga il sostituto Davide Rosati che ha delegato i carabinieri nelle indagini. Si spera di trovare qualche indizio dalle telecamere installate in zona.