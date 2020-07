MIGRANTI A ROSETO IN PIENA ESTATE, PROTESTA IL SINDACO: «SIAMO STATI TENUTI ALL'OSCURO DI TUTTO»

Dodici migranti sbarcati sull'isola di Lampedusa sono stati trasferiti nel residence Felicioni di Roseto degli Abruzzi all'insaputa di tutti. L'acusa arriva dal sindaco Sabatino Di Girolamo: «Voglio sapere la nazionalità e i nomi al fine di controllo per le regole anti-Covi», scrive stamattina il Messaggero. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbero bengalesi, in arrivo da un centro d'accoglienza della Calabria. La notizia, che ha scatenato il malcontento dei rosetani, che non escludono manifestazioni in strada, parte dal web grazie ad una persona che ha diffuso l'indiscrezione. Al momento, l'unica cosa certa è che al primo cittadino Di Girolamo, è arrivata una telefonata da parte della Prefettura che lo avvisava dell'arrivo di dodici migranti al Residence.

Il Sinaco scriverà di nuovo per dire che non è assolutamente il caso di mandare altra gente in piena estate. Tra l'altro in una struttura fronte mare e piena di turisti.