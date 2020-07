SI SPEZZA RAMO DI UNA QUERCIA ALTA 20 METRI, TRAGEDIA SFIORATA

Ieri sera, intorno alle 22:00, i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti in via della Rinascita a Torricella Sicura, a seguito della caduta di un ramo di grandi dimensioni. Il ramo si è improvvisamente staccato da una quercia alta circa 20 metri ed è caduto fragorosamente sulla sede stradale sottostante, in prossimità del villaggio delle SAE in cui sono alloggiati i cittadini di Torricella sfollati dalle abitazioni rese inagibili dal terremoto. Il grosso ramo di quercia ha invaso completamente la carreggiata stradale bloccando il traffico veicolare. Fortunatamente, a quell'ora, sotto l'albero non si si trovava a passare nessuno, pertanto l'incidente non ha avuto nessuna conseguenza.

Fra l'altro, in questi giorni di calura, la zona sottostante l'albero era usata come posto all'ombra dove molti residenti del quartiere si ritrovavano per cercare refrigerio e conversare. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la quercia tagliando la parte della chioma rimasta sbilanciata. Per poter effettuare questa operazione di intervento si è reso necessario utilizzare un'autoscala inviata dalla sede centrale di Teramo. Sul posto si è recato anche il sindaco di Torricella Sicura per accertarsi di persona di quanto accaduto.