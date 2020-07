CADE CON LA FIGLIA IN BRACCIO, BIMBA DI 4 ANNI IN OSPEDALE CON UN TRAUMA CRANICO

Cade dalle scale una bimba di 4 anni e si ferisce alla testa. L piccola era in braccio al padre quando sono scivolati mentre scendevano le scale della loro abitazione in via Sicilia ad Alba Adriatica. Sul posto il 118: La bimba è stata trasportata all’Ospedale di Sant’Omero con un trauma cranico.