LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA AD ALBA MERCE ABUSIVA PER OLTRE 10 MILA EURO

Proseguono sul litorale albense i controlli del personale della Polizia Locale volti al contrasto dell'abusivismo commerciale e al rispetto delle ordinanze regionali e sindacale che disciplinano le norme di accesso ed il comportamento sulle spiagge libere.

Questa mattina 17 luglio nel corso di specifico servizio di controllo per il contrasto all’abusivismo commerciale, gli Agenti della Polizia Locale di Alba Adriatica hanno operato il sequestro amministrativo di beni, contestando contestualmente le violazioni per l’attività commerciale su area pubblica senza le prescritte autorizzazioni e nullaosta per oltre 10.000,00 euro